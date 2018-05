A24: lavori in autostrada, chiuso lo svincolo di Tivoli in direzione Roma

Chiusura della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Tivoli in direzione della Capitale. Lo comunica Strada dei Parchi. L'interdizione per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 21:00 dei giorni 10 e 11 maggio alle ore 06:00 dei giorni successiva, limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso Roma.

Chiuso svincolo Tivoli dell'A24

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli provenienti da Tivoli e diretti verso Roma/Autostrada A1 Firenze – Napoli potranno percorrere la Via Maremmana in direzione Lunghezza. Coloro che sono diretti a Roma potranno entrare alla stazione autostradale di Lunghezza o proseguire su via di Lunghezzina/Collatina, mentre coloro che sono diretti sulla A1 dovranno entrare alla Barriera di Roma Est in direzione Firenze – Napoli.