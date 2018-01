Cartellone pubblicitario in bilico: chiusa parte del sottovia di piazzale della Radio

Traffico in tilt tra piazzale della Radio e Porta Portese. Colpa di un cartellone pubblicitario in bilico, probabilmente divelto dal vento, sul ponte ferroviario. Il pericolo che il cartellone possa cadere ha spinto la polizia locale a chiudere la campata in direzione via Ettore Rolli.

Sul posto gli agenti del XI gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Il cartellone sarà rimosso e solo allora la strada potrà essere riaperta.