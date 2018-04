Flaminia: si allaga un sottopasso, strada chiusa temporaneamente

Allagamenti a Roma ogg 9 aprile. La Capitale non deve fare i conti solo con il forte vento e gli alberi crollati (qui l'articolo) ma anche con la pioggia. In zona Flaminia, il sottopasso di via dei due Ponti si è allagato.

Strada chiusa, in entrambi i sensi di marcia, e traffico in tilt quindi tra viale di Tor di Quinto e via Bomarzo per un'ora dalle 12:30. A vigilare sulla situazione la Polizia Locale di Roma Capitale come documenta la foto postata da Marcello Ribera consigliere Pd del XV Municipio. La strada è stata di nuovo aperta alle 13:30.