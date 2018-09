Pontina: cadono calcinacci, sottopasso chiuso

Il sottopasso della via Pontina all'altezza con l'incrocio con via Spaventa a Pomezia, è stato chiuso al traffico dal primo pomeriggio di lunedì per verifiche sulla struttura da parte dei vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, sarebbe stata segnalata la caduta di calcinacci e così il tratto è stato interdetto in via precauzionale.

A renderlo noto è il Comune pometino. Dopo la caduta di alcuni calcinacci dal ponte nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per le verifiche strutturali.

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà si è recato sul posto insieme al Comandante della Polizia Locale per il sopralluogo di Astral, gestore del tratto stradale. "La strada rimane chiusa in attesa che arrivino i risultati dei rilievi effettuati, previsti in serata", fa sapere il Comune e nella giornata di oggi il disservizio dovrebbe cessare.