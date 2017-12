Allagamenti a Roma: chiuso sottopasso sulla Collatina, traffico in tilt

La pioggia caduta nella notte ha mandato il traffico in tilt a Roma. A causa di un allagamento il sottopasso di via Collatina, è stato temporaneamente chiuso altezza Via Longoni, a Roma. A causa della chisura, le linee 075-313-314-541 di Atac, invece, in entrambe le direzioni deviano Longoni-Prenestina-Tor Sapienza. Linea 543 devia in entrambe le direzioni in via della Rustica-Montanarini-Petiti-Laccetti.

Sottopasso via Collatina, altezza via Emilio Longoni chiusura temporanea causa allagamento. — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) 13 dicembre 2017

Lo comunicano Atac e Luceverde che hanno anche disagi alla circolazione, per le stesse motivazioni, anche sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo altezza via delle Tre Fontane.