Tor de Schiavi: acqua stagnante e cibo mal conservato, chiuso ristorante

Cibi mal conservati e acqua stagnante in cucina. Dopo i controlli a Porta Portese 2 il reparto Amministrativa del 5 gruppo Casilino ieri pomeriggio ha chiuso un locale in via di Tor De Schiavi per gravi carenze igienico sanitarie.



Gli agenti, intervenuti con personale della ASL, hanno trovato nella cucina un fognolo in cui traboccava acqua stagnante e proliferavano mosche e zanzare, finestre senza vetri e retine, oltre a cibi non conservati in maniera corretta.



Sono stati identificati due lavoratori "in nero", di cittadinanza moldava, e il titolare è stato denunciato per frode in commercio, in quanto sul menù non era indicato che alcuni prodotti venduti per freschi in realtà erano congelati all’origine.



Tra gli altri illeciti è stata riscontrata un'occupazione abusiva di suolo pubblico di 50 metri quadri, con tende fissate a terra e tavolini. Contestate in totale violazioni amministrative per oltre 5000 euro.