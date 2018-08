Chiuso il ristorante di De Pedis: il fratello del boss della Magliana non pagava l'affitto al Comune

Sigilli al ristorante San Michele, a Trastevere. Il locale di proprietà di Luciano De Pedis, fratello del defunto boss della banda della Magliana Enrico 'Renatino' De Pedis, è stato chiuso sabato dalla Polizia Locale perché non pagava l'affitto al Comune di Roma da anni.

Il ristorante e pizzeria, occupa i locali di proprietà comunale del complesso monumentale San Michele. La storia era iniziata nel 2008 con il primo ordine di cessazione dell'attività. Un ricorso al Tar e una serie di rinvii gli avevano tuttavia consentito di proseguire a lavorare.

Poi il blitz degli agenti del I Gruppo della Polizia che si sono ripresentati forti del fatto che il Tribunale amministrativo non si è mai espresso su quel ricorso ormai dichiarato estinto. Una operazione che ha riguardato anche un locale di Corso Vittorio Emanuele abilitato a laboratorio e che invece effettuava somministrazione di cibi e bevande in forma abusiva. Il San Michele non è il solo locale irregolare entrato nel mirino dei vigili.