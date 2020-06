Ostiense, cibo mal conservato: chiuso un ristorante giapponese

Chiuso un ristorante giapponese a Ostiense, per irregolarità nella conservazione degli alimenti, e una gelateria, per assembramenti. È il bilancio dei recenti servizi straordinari di controllo della polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli, unitamente al reparto Prevenzione Crimine Lazio e ispettori della A.S.L. - servizio igiene alimenti nutrizione, hanno effettuato verifiche in locali della zona, sul territorio del municipio VIII.

Il primo a essere controllato è stato un ristorante giapponese in via Ostiense dove, i poliziotti e gli ispettori hanno riscontrato irregolarità sui prodotti alimentari tenuti in congelatori, sia di origine animale che ittica, privi della tracciabilità, della etichettatura e della data di confezionamento. Materiale posto sotto sequestro amministrativamente in attesa della distruzione.

Le pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate e la presenza di numerosi escrementi di topo hanno indotto gli ispettori sanitari ad emettere un provvedimento di chiusura, notificato poi dai poliziotti. Infine il titolare è stato sanzionato e dovrà pagare una multa di 1500 euro.

Contestata per la violazione dell’art. 17 del regolamento di Polizia urbana anche una gelateria: i poliziotti hanno riscontrato presenza di assembramento di numerosi avventori in attesa all’esterno del locale che occupavano la sede stradale.

Sono state poi 71 le persone controllate di cui 8 cittadini stranieri e 8 con precedenti di polizia; 14 i veicoli controllati e 3 posti di controlli effettuati.