Gravi carenze igieniche e cibi mal conservati: chiuso ristorante cinese

Gravi carenze igieniche, cibi mal conservati e privi di etichettatura e tracciabilità. La cucina da incubo è stata trovata in un ristorante cinese nella zona di Tor Tre Teste, poi chiuso per dagli agenti. Gli accertamenti sono arrivati nell'ambito dei controlli attuati nella giornata di ieri dal V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel mirino dei 'caschi bianchi' venditori ambulanti ed esercizi commerciali che somministrano bevande ed alimenti.

Controlli dei vigili in V Municipio

L'operazione è stata resa nota anche dal presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi che scrive "In tarda mattina gli agenti del V Gruppo Prenestino, diretti dal Comandante De Sclavis, hanno effettuato in alcune vie del nostro territorio numerosi interventi mirati a contrastare l’abusivismo commerciale". Nei controlli impegnati anche vigili appartenenti ai Reparti di Polizia Amministrativa Commercio su aree Pubbliche e in Sede Fissa del V Gruppo.

Chiuso ristorante cinese a Tor Tre Teste

L'intervento degli agenti ha portato alla chiusura di un’attività di ristorazione cinese in zona Tor Tre Teste per gravi carenze igienico-sanitarie dei locali e per cattiva conservazione dei cibi destinati ad essere somministrati alla clientela. I prodotti si presentavano privi di etichettatura o indicazione sulla tracciabilità e con modalità di conservazione non norma di legge (alimenti sfusi in surgelatori, non preconfezionati, contenitori di alimenti aperti, dislocati in scaffalature sporche e inadeguate).

Magazzino alimentare all'Alessandrino

Stessa sorte per un magazzino all’ingrosso di alimenti e bevande abusivo, in zona Alessandrino, gestito da persone di nazionalità del Bangladesh. Anche in questo caso sono stati rinvenuti al suo interno generi alimentari privi di tracciabilità ed etichettatura, pronti per essere distribuiti.

Controlli a Centocelle

In viale della Primavera e piazzale delle Gardenie, zona Villa De Sanctis-Centocelle, sono state sequestrate circa due tonnellate di merci provenienti presumibilmente da attività di rovistaggio nei cassonetti, poi trasportate con i mezzi della Polizia Locale presso i centri di raccolta rifiuti.

Controlli a Torpignattara

In via Casilina e in via di Tor Pignattara sono stati effettuati sequestri per commercio abusivo su aree pubbliche per un totale di oltre 6.000 articoli di abbigliamento, piccoli elettrodomestici, scarpe e materiale elettronico vario. Nel corso delle operazioni sono stati identificate varie persone di nazionalità cinese, romena e bengalese. Elevate sanzioni per oltre 60.000 euro. "Grazie all’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale - conclude Boccuzzi - stiamo raggiungendo grandi risultati volti a ripristinare la legalità sul nostro territorio".