Grande Raccordo Anulare, lavori notturni dal 3 al 15 giugno: orari e chiusure 

Settimana di lavori notturni sul Grande Raccordo Anulare. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli delle scorse settimane gli interventi tra la via Ardeatina (km 48) e la via Laurentina (km 52,500) avverranno da oggi e per le prossime due settimane, dal 3 al 15 giugno.

Identiche le modalità già previste: la carreggiata interna sarà temporaneamente chiusa tra gli svincoli 24 Ardeatina (km 48) e 25 Laurentina (km 52,500) esclusivamente in orario notturno dalle 21.30 alle 5.30 dal lunedì al venerdì.

Il traffico sarà deviato su via Ardeatina in direzione Roma Centro, per proseguire su via di Tor Pagnotta fino a via Laurentina e immettersi nuovamente sul Gra in carreggiata interna allo svincolo Laurentina.