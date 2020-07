Dal parrucchiere senza mascherine nè distanze: chiuso salone a Boccea

Chiuso per il mancato rispetto delle norme anti contagio da Coronavirus. E’ questa la misura adottata dai Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo e del Nucleo Operativo nei confronti di un negozio di parrucchiere, tra le attività delle zone Boccea e Cornelia controllate al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di verificare il rispetto della normativa in materia emergenza epidemiologica Covid-19.

Cinque gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche: nei primi quattro non sono state riscontrate anomalie, mentre nel negozio di parrucchiere i Carabinieri hanno accertato varie irregolarità.

La titolare, una cittadina del Bangladesh di 41 anni, è stata sanzionata perché all’interno del suo salone, i militari hanno verificato che, sia il personale che gli avventori, non indossavano alcun dispositivo personale di sicurezza, non era presente un elenco con un servizio di prenotazione, in modo da scaglionare l’ingresso dei clienti, tra un persona e l’altra non era assicurata la distanza di sicurezza di almeno un metro, nel rispetto dei protocolli volti a prevenire il rischio di contagi da Covid-19. Inoltre, i Carabinieri hanno accertato anche la presenza di un lavoratore “in nero”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la titolare è scattata la sospensione dell’attività per 5 giorni e una sanzione amministrativa dell’importo di 1.800 euro.