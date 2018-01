Chiuso temporaneamente il Mercato Centrale per "carenze igienico sanitarie"

Un provvedimento che giunge al termine di alcuni controlli, altrettante prescrizioni a cui hanno fatto seguito altrettante mancanze. Mercato Centrale chiude temporaneamente. E' l'effetto della decisione dell'Asl Rm1 che ha riscontrato carenze di tipo strutturale e igieniche. I problemi in particolare in un laboratorio utilizzato per preparare alimenti come carciofi, funghi e verdure, e prodotti ittici crudi. La chiusura resterà finché la proprietà non si adeguerà alle prescrizioni.

Ieri scadeva il termine per mettersi in regola. L'Asl, preso atto del mancato recepimento delle prescrizioni del primo verbale, ha informato il comando dei Nas. In mattinata è scattato il sequestro penale dello stand dei carciofi. Alla base del sequestro il fatto che "la linea di attività veniva esercitata nonostante provvedimento di sospensione". La chiusura dell’intera struttura è scatta in seguito alla non ottemperanza di quanto indicato nel procedimento di avvio del provvedimento di chiusura.

I lavori di adeguamento, secondo quanto riferisce Repubblica.it citando fonti della proprietà, sono già partiti.

La struttura, aperta da 5 ottobre 2016 si trova al civico 36 di via Giolitti, all’interno cioè della "Cappa Mazzoniana", la storica cucina dei ferrovieri. Si tratta della rivisitazione romana del Mercato Centrale di Firenze. Gli artigiani del gusto, contribuiscono in tal modo a riqualificare un importante ambito urbanistico.

"Nel giro di un anno", si legge su Repubblica.it, "il suo giro di affari è stato di circa 15 milioni di euro, con oltre 200 persone impiegate e 2 milioni di ingressi".