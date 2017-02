Trastevere: urla e schiamazzi oltre la mezzanotte, chiuso locale per 10 giorni

Motivi di ordine e sicurezza pubblica dietro la decisione del Questore di Roma di sospendere per 10 giorni la licenza al titolare di locale di Vicolo del Cinque, a Trastevere. L'adozione del provvedimento si è reso necessario a seguito di diversi esposti giunti dai residenti agli uffici del commissariato.

Urla e schiamazzi ben oltre la mezzanotte, consumazione di bevande alcoliche in strada, vendute peraltro anche a minorenni, con un assembramento tale di persone da intralciare qualsiasi via di fuga. Non ultimo l’assenza di porte d’ingresso del locale, appositamente "smontate" dal titolare, per creare un passaggio continuo di avventori, annullando totalmente ogni limite all’impatto acustico su strada.

E' quanto accertato dagli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura e del commissariato Trastevere al termine dei servizi di controllo effettuati nei pressi del locale. Al titolare dell'attività è stata quindi sospesa temporaneamente la licenza.