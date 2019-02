Ragazzo accoltellato davanti alla discoteca: chiuso locale in zona Barberini

Dopo la chiusura del Qube, in seguito al folle investimento degli addetti alla sicurezza, quella del pub dell'Axa davanti al quale è avvenuta la sparatoria in cui è rimasto ferito Manuel Bortuzzo e i sigilli al risto pub di Cipro perchè teatro di una violenta rissa tra tre donne la sera della vigilia di Natale, la Questura di Roma ha disposto anche la temporanea chiusura di un altro noto club in via San Nicola da Tolentino, zona Piazza Barberini.

Ragazzo accoltellato davanti alla discoteca: chiuso il Notorius

Fuori dal locale, nei giorni scorsi, un ragazzo poco più che ventenne è stato accoltellato, in seguito a una discussione, da due coetanei poi rintracciati, in seguito ad una breve indagine, dai poliziotti del commissariato Castro Pretorio e del Reparto Volanti che erano intervenuti quella sera davanti alla discoteca.

il Questore Guido Marino ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura del locale per 10 giorni, ex articolo 100 del T.U.L.P.S.

La Questura: "Discoteche chiamino forze polizia prima di degenerazioni"

"Nonostante infatti esista un Protocollo di intesa volto a garantire una maggiore sicurezza attraverso la sinergica collaborazione tra i servizi di sicurezza privata, i gestori dei locali pubblici e tutte le forze di polizia grazie al quale i reati e le denunce sono diminuite e volto a garantire una maggiore sicurezza attraverso la sinergica collaborazione tra i servizi di sicurezza privata, i gestori dei locali pubblici e tutte le forze di polizia, a volte l’applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. si rende necessaria. Per non arrivare a questa misura - ha scritto la Questura di Roma in una nota - sarebbe opportuno che i titolari di queste attività e della sicurezza in esse, chiamassero le forze di polizia prima che alcune situazioni degenerino".