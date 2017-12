Magliana, violenta rissa in un bar: chiuso per 60 giorni

“Fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Con questa motivazione ad un bar in zona Magliana è stata sospesa la licenza per 60 giorni con conseguente chiusura.

A far scattare il provvedimento, adottato dal Questore Guido Marino, una violenta rissa tra i suoi frequentatori, avvenuta lo scorso 25 novembre. In quell'occasione era rimasto gravemente ferito un uomo e due persone erano state denunciate.

Gli agenti hanno anche documentato la presenza di diversi pregiudicati tra gli avventori, evidenziando uno scenario di potenziale turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, a discapito di tutto il quartiere. Il locale era peraltro già stato sottoposto alla chiusura nel luglio del 2015, sempre per problematiche simili.

La sospensione della licenza è stata notificata al titolare dagli agenti del commissariato San Paolo, con la conseguente apposizione dei sigilli alla porta d’ingresso del locale; il titolare è stato denunciato anche per la vendita di tabacco senza averne l’autorizzazione.