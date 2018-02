A1, lavori notturni: chiuso bivio Roma Sud e lo svincolo Salaria

Lavori in corso e chiusure sulla A1 nella zona di Roma. Autostrade per l'Italia comunica che per lavori di ripristino da incidente sulla diramazione Salaria verrà chiuso il ramo di svincolo in entrata verso la diramazione Roma Nord per chi proviene da Rieti a partire dalle ore 23:00 di giovedì 22 febbraio e fino alle ore 05:00 di venerdì 23 febbraio.



Agli utenti, che da Rieti sono diretti verso la Diramazione di Roma Nord verso tutte le direzioni, si consiglia di proseguire lungo la Salaria e prendere la Tiberina in direzione di Fiano Romano, seguire le indicazioni per Autostrada ed immettersi in Diramazione Roma Nord alla stazione di Fiano Romano.

Ma non finisce qui. Dalle 23 di oggi alle 4 di domani, sarà chiuso anche il bivio A1/diramazione Roma Sud per chi proviene da Firenze per lavori di ripristino da incidente. In alternativa si consiglia agli utenti di utilizzare l'A24 per raggiungere la barriera di Roma Est.