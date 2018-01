Lavori notturni: sottopassi chiusi a Porta Pia, Muro Torto e Corso Italia

Sottopassi chiusi a Roma nella notte tra il 15 e il 16 gennaio e tra il 29 e il 30, dalle 22 alle 6 del mattino. Le chiusure sono dovute da una serie di lavori promossi dal Dipartimento S.I.M.U. – U.O. Impianti Tecnologici che dovrà eseguire interventi di manutenzione, rinnovamento, e riqualificazione degli impianti

antincendi.

Per consentire l'esecuzione di tali lavori garantendo la sicurezza della circolazione veicolare e degli addetti ai lavori, il II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale ha deciso al chiusura del sottovia Ignazio Guidi, a Porta Pia, con divieto di transito su tutta la sede stradale comprese le rampe di accesso da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa e gli accessi da Corso d'Italia, chiusura del sottopasso di Corso Italia con divieto di transito su tutta la sede stradale del sottovia veicolare compresi gli accessi provenienti dalle carreggiate di superficie di Corso d'Italia, e la chiusura di viale del Muro Torto con direzione obbligatoria a destra all'altezza dell'uscita in direzione di via di Porta Pinciana per i veicoli provenienti da Piazzale Flaminio.