Assembramenti nei pub: chiusi tre locali a Fiumicino e Fregene

Tre pub chiusi per assembramento a Fiumicino e Fregene. In tutti e tre i locali è stata rilevata la presenza di decine di giovani che si accalcavano per consumare bevande alcoliche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo, durante i servizi attuati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sul distanziamento sociale da parte dei giovani che affollano il litorale romano nei fine settimana, è stata disposta la chiusura immediata dei tre pub, due a Fiumicino ed un terzo a Fregene.