Assembramenti, a Roma 700 controlli ma poche violazioni. A Trastevere chiusi due locali aperti fuori orario

Assembramenti nei quartieri della movida nonostante le misure in atto per contenere la diffusione del Coronavirus. Centinaia i controlli eseguiti nel weekend che hanno portato alla chiusura di due locali a Trastevere.

Controlli in tutte le zone

Nella sola serata di sabato sono oltre 700 i controlli eseguiti dalla Polizia Locale nelle zone della movida: piazze del Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, piazza Bologna, Ponte Milvio, Rione Monti sono solo alcune delle aree attenzionate. Già a partire da venerdì sera le pattuglie sono intervenute in diverse zone della Capitale per verificare il rispetto delle regole finalizzate a limitare il contagio e il consumo di alcol, nonchè per contrastare i comportamenti pericolosi su strada.

Aperti oltre l'orario di chiusura

Un'attività di controllo ulteriormente rafforzata per la serata di ieri, con verifiche svolte in collaborazione con personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, in particolare nel quartiere di Trastevere dove, oltre alla chiusura di due locali, gli agenti hanno elevato una decina di sanzioni per consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche in luoghi e orari vietati.

Sanzioni per mancato distanziamento

Alcune contestazioni hanno riguardato anche la mancata osservanza del distanziamento da parte di alcuni avventori che più volte erano stati invitati a rispettare le norme anti contagio. Non sono mancati gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme a garanzia della sicurezza stradale, con un centinaio di illeciti riscontrati soprattutto nelle zone di San Lorenzo e Parioli.

A commentare il lavoro dei caschi bianchi la Sindaca Raggi: "Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno nella nostra città".