Massaggi con "aggiunta" finale: chiusi due centri hot

Centri estetici con "aggiunta" hot. La Polizia Locale, appartenenti al gruppo IV Tiburtino, coordinati sul posto dal Dirigente si sono recati in due centri di massaggi e trattamenti di bellezza, in via Monti Tiburtini e l'altro in zona Portonaccio.



Spacciandosi per clienti, è stato facile, dopo alcune precise domande, capire che oltre ai servizi elencati venivano offerte ai clienti prestazioni di tipo sessuale a pagamento: a quel punto gli agenti hanno dichiarato di essere della Polizia Locale, identificando tutte tutte le persone presenti e verificando locali e magazzini.



In uno dei due immobili sono stati accertati abusi edilizi, oltre a generali pessime condizioni igienico sanitarie.

I gestori erano tutti cittadini della Repubblica Popolare Cinese. Durante i controlli, in uno dei centri, la responsabile ha reagito in modo aggressivo contro un agente, tentando di colpirlo con graffi e morsi.

Condotta presso il gruppo, la donna è stata denunciata per resistenza alla forza pubblica e lesioni, oltre che per i reati previsti dalla Legge Merlin. I responsabili sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria, mentre uno degli agenti coinvolti nel tentativo di aggressione si è recato presso una struttura sanitaria per medicazioni. Le indagini proseguiranno anche su altre attività.