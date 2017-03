Cadono alberi in strada, via Valle Aurelia e via Appia Pignatelli chiuse: traffico in tilt

Via di Valle Aurelia e via dell''Appia Pignatelli. Queste le due strade chiuse causa caduta alberi che hanno letteralmente mandato in tilt la viabilità nei due quadranti della città. In via di Valle Aurelia, altezza civico 31, la strada è stata infatti interrotta per la caduta di un grosso albero che ha abbattuto una cancellata. La Polizia Locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per il ripristino della normale viabilità ma alle prime luci del giorno il problema non era ancora stato risolto con tutte le inevitabili conseguenze alla circolazione stradale. Sul posto anche i tecnici dell'Ufficio Giardini del Comune di Roma.

CHIUSA L'APPIA PIGNATELLI - Stesso scenario anche in via dell'Appia Pignatelli, dove un albero è caduto interrompendo il traffico veicolare in direzione di via Appia Nuova, nel tratto compresa da vicolo della Basilica e via dell'Almone. Sul posto i vigili urbani per regolare la circolazione stradale.

BUS DEVIATI - Inevitabili anche le difficoltà per i trasporti pubblici, la linea bus 118 devia da via Appia Antica a via Ardeatina, proseguendo poi per via Erode Attico e via Appia Pignatelli. Idem anche nella zona di Valle Aurelia, con la linea 495 limitata alla fermata Valle Aurelia/Scuola, non raggiunge capolinea Valle Aurelia.