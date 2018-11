Rami in carreggiata: chiuse via Graf ed un tratto della via Ostiense

Rami in carreggiata. Questo quanto ha richiesto la chiusura di due strade: un tratto della via Ostiense nel territorio del X Municipio Mare e via Arturo Graf a Talenti. Ad aprire le danze la via del III Municipio Montesacro, chiusa dalle 13:50 fra la via Nomentana e via Francesco D'Ovidio "causa presenza di alberi sulla carreggiata in direzione Piazza Primoli per rimozione ramo". Terminato l'intervento intorno alle 16:30 la strada è stata riaperta dopo quasi tre ore.

Copione identico anche sulla via Ostiense, chiusa temporaneamente per "rimozione ramo" dalle 16:10 circa. In questo caso la strada è stata interdetta alla circolazione fra via di Castel Fusano e via delle Azzorre. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale di Roma Capitale e personale del Servizio Giardini.

In tutte e due i casi inevitabili sono stati i risentimenti alla normale circolazione stradale, con auto ferme nel traffico. Oltre che per presenza di rami in carreggiata è stato chiuso anche un tratto di lungotevere de' Cenci, nella zona del Ghetto Ebraico, per la presenza di guano sul manto stradale dopo che uno scooterista è scivolato sull'asfalto reso impraticabile dalla pioggia e dalla presenza degli escrementi rilasciati dagli storni.