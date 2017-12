Albero pericolante e rami in carreggiata in via Prenestina

Via Prenestina chiusa causa albero pericolante e rami in carreggiata. L'interdizione dalle 20:00 di ieri 26 dicembre nel tratto di strada consolare compreso tra via dell'Acqua Vergine e via di Valle Bagnata, periferia est della Capitale. Effettuato il sopralluogo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma il tratto di via Prenestina che collega il Grande Raccordo Anulare alla zona di Torre Angela e Colle Prenestino è stato chiuso per motivi di sicurezza. Sul posto per la gestione della viabilità diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Torri, Casililino e Tiburtino, fino alle 13 di oggi quando la strada è stata riaperta.