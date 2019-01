Prenestina chiusa per una perdita d'acqua, traffico in tilt a Roma est

Giovedì pomeriggio di passione nella periferia est della Capitale dove, a causa di una perdita d'acqua, è stato chiuso un tratto della via Prenestina. La chiamata ai soccorritori intorno alle 15:50, per una copiosa fuoriuscita d'acqua dal sottosuolo registrata all'altezza del civico 29 di via dell'Omo.

Nello stesso momento identica richiesta di soccorso è arrivata da un asilo nido adiacente, interessato dall'allagamento che mano a mano ha aumentato la presenza di acqua in strada.

Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, i tecnici Acea e quattro pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Con l'acqua ad invadere via dell'Omo, al fine di operare in sicurezza è stato necessario chiudere il tratto della via Prenestina compreso fra via del Maggiolino e via Emilio Longoni.

Successivamente i 'caschi bianchi' hanno poi chiuso al traffico dei mezzi privati, ma non ai mezzi pubblici, anche un tratto di via Emilio Longoni, in direzione fuori Roma. Con le auto deviate sulla Prenestina bis, via di Tor Sapienza, via di Tor Tre Teste e sulle strade adiacenti, pesanti sono state le ripercussioni al traffico, con automobilisti bloccati nel traffico sulla via del ritorno a casa.