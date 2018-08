Cristoforo Colombo: rami pericolanti, chiusa via di Malafede

Via di Malafede, fra Via Cristoforo Colombo e Via Marcello Mastroianni, è stata chiusa temporaneamente al traffico a causa di rami pericolanti.

A segnalare il problema alcuni automobilisti impauriti dopo il crollo dell'albero nella vicina via dei Pescatori dove, all'altezza dell'incrocio con via di Castelfusano, un platano di 20 metri è crollato centrando due auto. Sul posto i Vigili del Fuoco che, per rimuovere i rami pericolanti, hanno chiuso la strada grazie al supporto della Polizia Locale.