Voragine sulla via Flaminia: strada chiusa e traffico in tilt a Roma nord

Ancora una voragine a Roma nord, l'ennesima, ha richiesto la chiusura da poco dopo le 10:00 di questa mattina di un tratto della via Flaminia. La buca si è aperta all'altezza del civico 722 della strada consolare, poco distante da corso Francia e l'area di Ponte Milvio. Segnalato il dissesto del manto stradale sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno poi disposto a titolo precauzionale la chiusura del tratto della via Flaminia dove si è aperta la maxi buca.

Via Flaminia chiusa

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale dell'area di Roma nord. La via Flaminia è infatti stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia fra via Nicaragua e via Bevagna. Lunghe code in aumento si registrano dall'altezza di Prima Porta. Deviate anche le linee bus in transito su quel tratto di strada. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i tecnici Acea e diverse pattuglie di agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Buche e voragini a Roma nord

Dunque ancora buche e voragini nell'area di Roma nord. Dopo la serata da incubo vissuta da 50 automobilisti lunedì sulla via Salaria, altre buche si erano aperte nei giorni scorsi da via Cortina d'Ampezzo a via di Grottarossa, passando per le traverse della via Cassia e le strade interne dei quartieri di Labaro e Prima Porta, senza dimenticare via Vibio Mariano, transennata da un mese a causa della presenza di buche.