Parioli: cadono rami in strada, chiuso tratto di via Flaminia. Traffico in tilt

"Presenza di alberi in carreggiata", questo quanto ha comportato la chiusura di un tratto di via Flaminia. Siamo ai Parioli, precisamente su piazzale delle Belle Arti, largo che collega il lungotevere al territorio del II Municipio. Proprio qui, in prossimità dell'incrocio con lungotevere delle Armi e lungotevere Flaminio la presenza di rami sulla strada ha comportato la chiusura di un tratto di via Flaminia, da via Luigi Canina, sulla carreggiata in direzione Ponte Risorgimento. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale che ha attuato una circolazione a doppio senso di marcia ed i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma.

Chiusa via Flaminia caduta rami ai Parioli

Inevitabili i risentimenti alla normale circolazione stradale, in un incrocio dove il carico di vetture soprattutto in orario di uscita dal lavoro e già di per sé critico. Nessun problema per i tram, con le rotaia non interessate dall'interdizione. Discorso diverso per gli automobilisti, con traffico intenso a partire da viale Bruno Buozzi. Deviata invece la linea 982, in direzione viale dei Quattro Venti, con i bus deviati da piazza della Marina, via Azuni, Ponte Matteotti e viale delle Milizie, da dove i mezzi pubblici proseguono il loro regolare percorso.

Albero caduto alle Terme di Caracalla

Sempre in relazione al fenomeno della caduta di alberi, dalle 12:00 di stamattina è stata chiusa al traffico una delle carreggiate laterali di viale delle Terme di Caracalla per "lavori di potatura". Proprio nel tratto di strada compreso fra largo Cavalieri di Colombo e piazza Numa Pompilio cadde un pino di 30 metri che sfiorò con le fronde un'auto in sosta. Era lo scorso 1 ottobre.