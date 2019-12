Primavalle, cadono massi sull'asfalto: strada chiusa per frana

Via di Santa Gemma è chiusa tra via Boccea e via Forno Saraceno a causa di una frana. Una notizia riportata su Twitter anche da Luceverde Roma.

La segnalazione era partita dalla Parrocchia Ss.Rufina e Seconda- Chiesa di Santa Gemma Galgani, che sulla sua pagina Facebook ha scritto, denunciando poi l'accaduto alla Polizia Locale: "Via di Santa Gemma chiusa al transito dei veicoli e dei pedoni, a causa di una frana. La nostra parrocchia è raggiungibile solo da Via Forno Saraceno".