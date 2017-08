Incendio doloso a La Pisana: strada chiusa e traffico in tilt

Strada chiusa a causa di un incendio avvenuto a La Pisana. Le fiamme, scoppiate ieri pomeriggio, hanno coinvolto l'area tra via degli Aldobrandeschi e via della Vignaccia all'incrocio via di Brava. Sul posto i tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e la Polizia Locale.

Dopo i primi rilievi sono stati trovati anche tre inneschi utilizzati dai piromani per appiccare il fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle 15 di ieri e anche oggi hanno visto l'impegno dei pompieri per spegnere gli ultimi focolai. Per permettere le operazioni di soccorso via della Vignaccia è chiusa tra via degli Aldobrandeschi e via Fortini.