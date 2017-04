Via Anastasio II invasa dall'acqua: strada chiusa per allagamento. Disagi in zona

Una voragine dalla quale fuoriesce una copiosa perdita d'acqua. Problemi questa mattina in zona Valle Aurelia dove si è resa necessaria la chiusura di un tratto di via Anastasio II causa allagamento del manto stradale. La voragine si è aperta "causa lavori sulle condutture d'acqua" poco dopo le 12:00 di lunedì 3 aprile richiedendo l'interdizione alla normale circolazione stradale. Chiuso il tratto compreso fra via Giacinto de Vecchi Pieralice e via dei Savorelli, in direzione via Gregorio VII. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità di tutta la zona, con traffico sostenuto anche all'altezza di via Baldo degli Ubaldi, in direzione Centro città. Sul posto per regolare il traffico gli agenti dei Gruppi Prati ed Aurelio della Polziia Locale di Roma Capitale.

