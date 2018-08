Prenestina: chiuso l'accesso in tangenziale, accertamenti sulla sopraelevata

Rampa di immissione della tangenziale in direzione Centro chiusa per accertamenti tecnici. Il divieto di accesso dalla via Prenestina dove vigili del fuoco e tecnici stanno effettuando delle verifiche sul ponte della sopraelevata. L'interdizione è scattata intorno alle 11:45 di questa mattina, venerdì 24 agosto. In particolare è stato attuato un divieto di accesso dall'altezza di via Bartolomeo Colleoni, zona Prenestino Labicano. Secondo quanto si apprende i controlli riguarderebbero la presenza di alcuni giunti rovinati. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Terminate le verifiche, la strada è stata riaperta regolarmente al traffico intorno alle 13:30.

Chiusa rampa d'accesso alla tangenziale

Da sempre sotto la lente d'ingrandimento, lo stesso accesso della tangenziale era stato chiuso poche ore dopo la scossa di magnitudo 6.5 di terremoto che il 30 ottobre del 2016 devastò le Marche. Una forte scossa avvertita nitidamente anche nella Capitale, tanto da richiedere la chiusura di metro, scuole e strade. Proprio in quell'ambito venne interdetta al traffico la sopraelevata, con i tecnici specializzati del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), divisi in squadre, al lavoro per effettuare sopralluoghi.

Chiusa sopraelevata della via Prenestina

In quel caso la chiusura fu conseguente al fuori piombo di un pilone che determinò aun distacco fuori tolleranza di due piani stradali. In parole semplici le verifiche riguardarono la presenza di uno scalino anomalo. Stamattina una nuova chiusura per verifiche del ponte.