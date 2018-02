Tangenzia est, lavori urgenti: chiusa la galleria Nuova Circonvallazione. Traffico in tilt

Traffico in tilt a Roma questa mattina. Colpa della chiusura urgente della galleria Nuova Circonvallazione. Da mezzanotte circa sono iniziati lavori urgenti per il ripristino della sicurezza all'interno della galleria. "Da stamattina", informa la polizia locale, "è disposta l'uscita obbligatoria su Largo Camesena. In attesa della riapertura - al momento non prevedibile - rendiamo noto che in direzione Salaria la Tangenziale resta percorribile sul vecchio percorso".

Ad essere chiuso è il tratto che collega l'A24 a Monti Tiburtini. Ripercussioni per le auto che provengono da San Giovanni. In tilt la zona di viale Castrense e di san Giovanni.

I lavori riguardano, a quanto si apprende, oltre che il guardrail danneggiato anche l'impianto antincendio danneggiato a seguito di incidente stradale.