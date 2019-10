Auto in fiamme in galleria: chiusa la tangenziale, traffico in tilt

Auto in fiamme e traffico congestionato sulla nuova Tangenziale Est. Gli attimi di paura sono stati vissuti intorno alle 8:30 quando una vettura ha preso fuoco all'altezza dell'uscita per via dei Monti Tiburtini mentre procedeva nella Galleria Nuova Circonvallazione Interna in direzione San Giovanni.

Con l'incendio avvenuto in un orario di punta di accesso in città e con l'alternativa della vecchia Tangenziale non più percorribile visto l'abbattimento in corso della sopraelevata, per consentire l'intervento dei soccorritori in sicurezza è stato necessario chiudere la galleria in entrambi i sensi di marcia, direzione San Giovanni appunto e verso la via Salaria.

Pesanti le ripercussioni al traffico, con code chilometriche. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

In particolare il transito veicolare proveniente da San Giovanni all'altezza della A24 è deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale Est in direzione di Via Tiburtina mentre il traffico è stato deviato temporanemente per chi proveniva da via Salaria dall'altezza di via Nomentana sulla complanare di via della Batteria Nomentana.

Alle 10:10 è stato riaperto il tratto di NCI in direzione stadio Olimpico, con il traffico che ha ripreso progressivamente la normale circolazione.