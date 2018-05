Tangenziale: lavori in galleria, chiusa la Nuova Circonvallazione Interna

Chiusura notturna per la Galleria Nuova Circonvallazione Interna. I lavori sono programmati dalle 22:00 del 15 maggio alle 6:00 del giorno successivo (16 maggio), al fine di consentire lavori di manutenzione, rinnovamento, modifica ed adeguamento degli impianti di ventilazione, segnalazione di emergenza, controllo della purezza dell'aria, antintrusione, rilevazione fumi, videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle acque meteoriche all'interno del tunnel della "nuova tangenziale".

Chiusura notturna Galleria Nuova Circonvallazione Interna

In particolare la notte tra il 15 ed il 16 maggio sarà istituito il "divieto di transito" in Circonvallazione Tiburtina (Tangenziale Est direzione via Salaria), nella carreggiata principale, all'altezza della A/24 con obbligo di direzione a destra sulla vecchia Tangenziale Est (direzione Stazione Tiburtina) per il flusso veicolare proveniente da San Giovanni e diretto verso via Salaria.

Divieto di transito nella galleria della Tangenziale

Come si legge su LuceVerde, sarà istituito un divieto di transito anche in corrispondenza della rampa di immissione dalla A/24 verso la Nuova Circonvallazione Interna con direzione Via Salaria per i veicoli provenienti dalla A/24 con obbligo di svolta a sinistra in direzione Largo Settimio Passamonti, compresa l'area di svincolo ivi esistente per i veicoli provenienti dalla Circonvallazione Tiburtina e da Via Tiburtina che effettuano l'inversione di marcia verso la Nuova Circonvallazione Interna direzione Via Salaria.