Lavori di manuntezione in galleria: chiusure notturne sulla Tangenziale Est

Tangenziale Est chiusa per dei lavori di manutenzione della Galleria Nuova Circonvallazione Interna. Per tale motivo dalle 22:00 del 11 aprile alle ore 6:00 del 12 aprile e nello stesso orario della notte fra il 12 ed il 13 aprile sarà in vigore il divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra lo svincolo A/24 e la Batteria Nomentana e viceversa, con chiusura al traffico veicolare di tutte le rampe di immissione.

Chiusa la Tangenziale Est

In particolare per chi proviene dalla Circonvallazione Tiburtina (Tangenziale Est direzione Via Salaria) nella carreggiata principale altezza cavalcavia della A/24, obbligo di direzione a destra sulla vecchia Tangenziale Est (direzione Stazione Tiburtina) per il flusso veicolare proveniente da San Giovanni e diretto a Via Salaria; in corrispondenza della rampa di immissione dalla A/24 verso la Nuova Circonvallazione Interna con direzione Via Salaria per i veicoli provenienti dalla A/24, con obbligo di svolta a sinistra in direzione Largo Settimio Passamonti.