Incidente in Tangenziale: chiuso svincolo in direzione Salaria, traffico in tilt

E' stato chiuso lo svincolo di via Livorno e un tratto di Tangenziale in direzione Salaria a causa di un incidente avvenuto stanotte verso le due. Il sinistro non ha fatto registrare feriti, ma uno dei due veicoli è finito contro un cordolo provocandone la caduta di detriti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale del gruppo Sapienza e i vigili del fuoco. Gli agenti hanno disposto la chiusura dello svincolo e della Tangenziale con un transennamento dell'area. Gli operai della ditta stanno lavorando dalle prime ore del mattino. Notevoli i disagi alla circolazione in quell'area.