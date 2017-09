Bruciano fogli di giornale, fumo in galleria: chiusa fermata della metro A

Del fumo nella galleria della metropolitana. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme sulla linea A della metro richiedendo in via precauzionale la chiusura della fermata Vittorio Emanuele. Secondo quanto si apprende l'interdizione è stata richiesta, a scopo precauzionale, dopo che ignoti avrebbero dato fuoco ad alcuni fogli di giornale facendo scattare l'allarme. La chiusura intorno alle 17:00.

Chiusa stazione Vittorio Emanuele

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco (il Carro Autopriotettori, il CRRC Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, e il Funzionario di Servizio), oltre agli agenti di polizia intervenuti nel tratto di galleria compreso tra le fermate Vittorio Emanuele e Manzoni, in zona Esquilino.

Treni regolarmente in transito

Chiusi gli accessi alla banchina non si sono comunque registrati blocchi o problemi alla linea con i treni in transito in entrambe le direzioni senza effettuare la fermata.