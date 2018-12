Metro A: guasto agli impianti tecnici, chiusa la stazione Ponte Lungo

Chiusa la stazione Ponte Lungo della metro A. L'interdizione nel pomeriggio di mercoledì 5 dicembre per "un guasto agli impianti tecnici", come riferisce InfoAtac. Il problema era stato risolto in un primo momento con la riapertura momentanea della banchina a cui ha fatto seguito una seconda chiusura.

Resta ancora chiusa, sempre sulla linea A, la stazione Repubblica, interdetta ai passeggeri dallo scorso 23 ottobre, quando nel crollo di una delle scale mobili rimasero ferite 24 persone, fra i quali molti tifosi del Cska Mosca che la sera dovevano andare allo stadio Olimpico per assistere alla partita di Champions League contro l'As Roma. Proprio in relazione all'incidente di ottobre, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati tre dirigenti Atac ed il responsabile legale della società che dal 2017 si è aggiudicata la manutenzione degli impianti delle scale mobili. L’accusa è di disastro colposo e lesioni personali.