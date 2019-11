Metro B, chiusa la stazione Policlinico: guasto alle scale mobili

La stazione di Policlinico della Metro B di Roma è chiusa. La decisione oggi, intorno alle 11, di Atac per un guasto alle scale mobili.

La decisione dell'azienda è stata resa necessaria in quanto, essendo una stazione sotterranea, se gli impianti mobili non sono attivi le scale "normali" non bastano per consentire l'afflusso e il deflusso dell'utenza per motivi di sicurezza.

Stazioni della metro chiuse a Roma

In tanti, tra studenti universitari, familiari di pazienti del Policlinico e residenti hanno chiesto informazioni ai dipendenti Atac che, di vedetta davanti le cancellate chiuse della stazione, non hanno potuto fare altro se non indicare le fermate più vicine: Castro Pretorio e Bologna.

Non è la prima volta che, a cause di guasti alle scale mobili, le stazioni delle metro devono chiudere. A ottobre la stazione Furio Camillo è stata chiusa per cinque ore, Baldo degli Ubaldi sarà off limits per altri due mesi e per Barberini ancora non si vede la luce.

Inchiesta sulle scale mobili rotte

Ed in tema di scale mobili, lo scorso 25 ottobre il tribunale del Riesame di Roma ha deciso di annullare la sospensione per un anno dal servizio che era state applicata dal gip nei confronti di tre dirigenti Atac indagati per frode nelle pubbliche forniture nell'ambito dell'inchiesta sui guasti alle scale mobili della metropolitana.

Il gip Massimo Di Lauro motivando le esigenze cautelari per i 3 dipendenti Atac e dell'amministratore della Metroroma scarl sospesi aveva motivato così: "La amara verità è che se non vi fosse stata la vigoria di alcuni tifosi russi che con il loro peso corporeo sono riusciti a scatenare l'inferno all'interno della centralissima stazione di Repubblica, molto probabilmente l'indegna gestione degli impianti di traslazione (ossia le scale mobili, ndr.) subita con rassegnazione dagli utenti della metro, ormai avvezzi a percorrere a piedi scale mobili spesso ferme, non sarebbe mai venuta alla luce".