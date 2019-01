Metro A, problemi alle scale mobili: chiusa un'ora e mezza la stazione Barberini

Stazione Barberini della metro A chiusa oggi giovedì 24 gennaio. Lo comunica InfoAtac in conseguenza di un problema alle scale mobili al fine effettuare delle "verifiche tecniche agli impianti di traslazione". Pertanto i treni transitato senza effettuare la fermata. L'Azienda dei Trasporti consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Termini e Spagna. Terminate le verifiche tecniche la stazione ha riaperto poco dopo le 11:30, dopo circa un'ora e mezza di interruzione.

Una ennesima mattinata di disagi per gli utenti della linea A della metro, alle prese in questa settimana con diversi problemi con stop e ritardi delle corse. A determinare il "servizio rallentato" anche questa mattina, prima della chiusura di Barberini, un "intervento tecnico presso la stazione San Giovanni".

Regolare la linea B e B1, mentre, come si legge ancora sul portale web di Atac, rallentamenti con frequenze a 15 minuti si sono registrati sulla tratta C della metropolitana. Nessun problema sulle altre linee su ferro: Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle. Resta chiusa la stazione Repubblica, dopo l'incidente alle scale mobili dello scorso mese di ottobre (qui la notizia).

Sulla riapertura della stazione Repubblica della metro A, chiusa in seguito all'incidente che aveva causato il ferimento di 24 persone tra cui molti tifosi russi nella Capitale per assistere al match di Champions League tra Cska Mosca e As Roma, "non possiamo fare previsioni di ripristino". È quanto fa sapere Atac rispondendo su Twitter ad un utente che chiedeva notizie sulla riapertura "visto che i 90 giorni sono passati".

Sempre per quanto concerne l'accessibilità alle stazioni, questa la situazione su tutta la linea A: Stazione Manzoni: ascensori interni e una scala mobile in discesa fuori servizio. Stazione Spagna: scale mobili in uscita e in entrata in via Veneto/Villa Borgese fuori servizio. Stazione Barberini: scala mobile in discesa fuori servizio. Stazione Arco di Travertino: montascale fuori servizio. Stazione Pontelungo scala mobile in discesa fuori servizio. Stazione Colli Albani: montascale fuori servizio. Stazione Re di Roma: ascensori fuori servizio. Stazione San Giovanni: scala mobile in salita fuori servizio e cancello uscita via Magna Grecia chiuso. Stazione Furio Camillo: ascensori interni ed esterno fuori servizio. Stazione Flaminio: scale mobili fuori servizio. Stazione Ottaviano: montascale direzione Anagnina fuori servizio. Stazione Cipro: scala mobile esterna fuori servizio. Stazione Valle Aurelia: ascensori fuori servizio. Stazione Cornelia: due scale mobili in salita fuori servizio. Stazione Spagna: montascale fuori servizio.