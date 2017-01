Tor Sapienza: vandali alla Salvo D'Acquisto. Scuola chiusa, slitta il rientro

Ancora vandali alla scuola Secondaria Salvo D'Acquisto a Tor Sapienza. Dopo i danneggiamenti del marzo del 2016, l'istituto di via Collatina 286 ancora alla mercè dei soliti ignoti.

La denuncia da parte dell'Assessora scuola ed infanzia al Municipio V Jessica Amadei che sulla propria pagina facebook scrive: "Nella giornata di ieri la scuola Salvo D'Acquisto è stata oggetto di vandalismo. Appena avvisati dalla Dirigente Scolastica, sia io che il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi siamo accorsi nella scuola per constatare quanto accaduto. All'interno abbiamo trovato una situazione davvero spiacevole: nulla è stato rubato, ma i danni arrecati sono diversi".

SCUOLA CHIUSA - Atti vandalici che comporteranno lo slittamento della riapertura della scuola dell'Istituto Comprensivo Piazza De Cupis come comunica la stessa Assessora: "Ci siamo subito adoperati per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Proprio per questo domani - spiega ancora Jessica Amadei - la scuola resterà chiusa, così da permettere ai nostri uffici la messa in sicurezza della struttura per renderla quindi fruibile agli alunni già nella giornata di martedì". Condanniamo fortemente questi atti e, unitamente alle forze dell'ordine e agli uffici competenti, già allertati da tempo della situazione da questo assessorato, ci stiamo adoperando affinchè tutto ciò non si verifichi più".