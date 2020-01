Raccordo Anulare, chiusa rampa per via Tiburtina per un albero pericolante

Traffico in dalle ore 13.45 per un albero pericolante sulla via Tiburtina. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma che hanno chiuso al traffico la rampa di uscita del Grande Raccordo Anulare che immette su via Tiburtina, nel tratto di strada in direzione Tivoli.

Oltre al personale di APS della zona di competenza sono presenti quello dell'autoscala e della gru con annessi mezzi dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico.