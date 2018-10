Roma-Fiumicino: cisterna perde carico di acido cloridrico, chiusa tre ore la rampa del Raccordo

Problemi nella giornata di mercoledì 10 ottobre sulla Roma-Fiumicino, dove è stato necessario chiudere per circa tre la rampa di accesso del Grande Raccordo Anulare in entrambi i sensi di marcia. L'interdizione è stata necessaria a causa della perdita di carico di una autocisterna che ha riversato in strada dell'acido cloridrico. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo dellA90 in direzione Napoli. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma intervenuti sull'A91 con tre squadre ed il nucleo NBCR. Delicato l'intervento dei pompieri che ha richiesto la chiusura della rampa di accesso in entrambi i sensi di marcia per circa 3 ore. Inevitabili i risentimenti al traffico.