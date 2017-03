Centocelle: cucina da incubo, chiusa pizzeria per scarsa igiene

Pavimenti grassi e sporchi, cibi cotti e crudi immagazzinati insieme, dispense e spogliatoi in pessimo stato di manutenzione. Questo lo scenario in una pizzeria da incubo a Centocelle, gestito da una società marocchina, chiusa ieri dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale, congiuntamente a personale Asl.

Sono stati distrutti cento chili tra carne e pesce in quanto mal conservati. Numerosi altri alimenti, privi di tracciabilità, erano stipati invece in maniera promiscua all'interno dei congelatori. Nel corso dell'intervento è stato evidenziato anche un ristagno di acqua sui pavimenti grassi e sul soffitto, completamente da ritinteggiare, una presenza significativa di ragnatele.

Quattro i tavoli e dieci le sedie sequestrate in quanto i titolari erano in possesso della sola autorizzazione come pizzeria, ma esercitavano abusivamente l'attività della tavola calda, nonostante una determinazione dirigenziale di divieto.

I controlli sono proseguiti anche in zona Prenestina, in un centro di trattamento unghie, risultato del tutto abusivo. A gestirlo era una donna proveniente dal Vietnam, alla quale è stato notificato un verbale per esercizio di attività illecita e una diffida a chiudere, in attesa di un provvedimento definitivo da parte del Municipio V.