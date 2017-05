Danni da maltempo sulla Metro A: chiusa la fermata Lucio Sestio

"METRO A: chiusa stazione Lucio Sestio (danni da maltempo)". Con questo tweet InfoAtac comunica la chiusura della fermata della linea Anagnina-Battistini. La chiusura questa mattina in seguito al nubifragio che dopo stanotte si è abbatutto nella Capitale anche sabato 20 maggio. Così dopo che stanotte la metro Battistini si è trasformata in un acquapark, con un vero e proprio fiume ad invadere scale e banchine, con l'inevitabile chiusura della stazione, stamattina le cose non sono andate diversamente con l'interdizione, come detto, della fermata Lucio Sestio.