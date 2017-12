Stazione San Giovanni: Metro C chiusa nel weekend per l'attività di collaudo

Metro C chiusa nel weekend. Proseguono le attività sulla linea C della metropolitana in vista dell'apertura della stazione San Giovanni e del nodo di interscambio con la linea A. Per consentire attività di collaudo da parte dell'impresa che sta realizzando la metro C, quindi, sabato 16 e domenica 17 dicembre, la linea C resterà chiusa.Per due giorni i treni saranno sostituiti dalle linee bus MC2 e MC5. Sempre per attività di collaudo, la chiusura serale della linea C della metropolitana si protrarrà per ulteriori due giorni e i treni termineranno il servizio alle ore 20.30 sino al 23 dicembre, compreso anziché sino al 21 dicembre.

Chiusa la Metro C

Le linee bus che nei giorni 16 e 17 dicembre ebre e nelle ore serali, sino al 23 dicembre, sostituiscono i treni seguono i percorsi: la linea bus MC2 collega le stazioni Lodi e San Giovanni a Parco di Centocelle con fermate alle stazioni Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. La linea MC5 collega le stazioni San Giovanni e Lodi alla stazione Pigneto e a tutte le stazioni tra Parco di Centocelle e Pantano., effettua fermata anche in via Casilina tra Pigneto e Parco di Centocelle, sullo stesso percorso della linea 105

Le informazioni in tempo reale

Tutte le informazioni, come di consueto, saranno disponibili sui sito Internet www.atac.roma.it; muoversiaroma.it, sui profili Twitter @infoatac e @muoversiaroma; sul profilo broadcast Telegram InfoAtac, nelle stazioni metro A, B, C; sui display delle stazioni delle ferrovie Roma-Viterbo e Roma-Lido e a bordo dei treni della metro C