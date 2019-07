Metro B1: guasto tecnico, stazione Jonio chiusa tre ore

Disagi per i passeggeri che usufruiscono del capolinea della linea B1 della metro in zona Val Melaina-Tufello. Come informa Atac, causa "guasto tecnico" è infatti stata chiusa per circa tre ore, (dalle 14:00 alle 17:00) di venerdì 5 luglio, la stazione Jonio. Il servizio, pertanto, è limitato alla stazione Conca d'Oro. A determinare l'interdizione un problema all'alimtazione elettrica.

Nessun problema alle altre stazioni delle linee A, B e C1. Rimane sempre chiusa la stazione Barberini.