Metro A: fermata Manzoni chiusa un'ora per un guasto tecnico

Mezza linea in funzione con una stazione fuori servizio per circa un'ora. A vivere disagi mattutini gli utenti della linea A della metro che usufruiscono della fermata Manzoni, chiusa alle 8:20 di martedì 20 agosto per un guasto tecnico e riaperta dopo un'ora di stop, alle 9:15 circa. Come informa InfoAtac i treni hanno infatti sono transitati in stazione senza fermarsi per consentire la risoluzione del problema.

Chiusa tratta Termini-Battistini per lavori di manutenzione

Seppur con disagi limitati dovuti al minor numero di utenti presenti in questo agosto romano, oltre che non effettuare la fermata alla stazione Manzoni per un'ora, la linea A della metro è chiusa nella tratta Termini-Battistini da ieri, lunedì 20 agosto, per la terza fase dei lavori di manutenzione che si protrarranno sino al 25 agosto, con il servizio che riprenderà regolarmente sull'intera linea secondo la programmazione consueta a partire da lunedì 26 agosto. I lavori, attesi da anni, riguardano la messa in sicurezza dei deviatoi che verranno sostituiti.

Ecco dove si trovano i bus sostitutivi alle fermate della metro A chiuse.