Maltempo a Roma: chiusa la stazione metro Battistini

Stazione chiusa causa maltempo". Così Atac comunica l'interdizione della fermata della linea A Battistini. La chiusura intorno alle 14:00 di domenica 12 maggio mentre sulla Capitale si abbatteva un forte nubifragio. Come informa ancora l'Azienda dei Trasporti Romani è possibile utilizzare in alterantiva la stazione Cornelia della metro. Regolare il resto della linea A così come le stazioni delle linee B, B1 e C. Allagata anche via Mattia Battistini.

Disagi causa maltempo anche sulle strade e sottopassi dell'Urbe. Dopo gli allagamenti del mattino in via Ardeatina, via del Tintoretto, via di Casal Morena, via Appia Nuova fra via della Ville di Lucina e via Giustiniano Imperatore, stesso copione nel pomeriggio conm acqua alta in via della Pineta Sacchetti, con strada chiusa fra via Eugenio IV e via Calisto II.