Magliana: saponi in fogna senza depuratori, chiusa lavanderia industriale

Inquinamento, odori sgradevoli, evasione di tributi e mancanza di autorizzazioni: la Polizia di Roma Capitale è intervenuta per apporre i sigilli ad una lavanderia in via Pian Due Torri, alla Magliana. Le verifiche da parte deli agenti del gruppo Marconi. I caschi bianchi hanno effettuato il sopralluogo scoprendo che il titolare, un uomo di nazionalità bangladese di 40 anni, gestiva una vera lavanderia industriale a tariffe bassissime ed estremamamente concorrenziali.

PREZZI CONCORRENZIALI - Questo era possibile perchè l'uomo, che negli stessi locali gestisce un call center, aveva auto-dichiarato al municipio di gestire una lavanderia non industriale, quindi evitando di fatto tutte le richieste di autorizzazioni necessarie. Tutto ciò garantiva costi d'opera bassissimi, con grave concorrenza sleale nei confronti di coloro che rispettano le normative.

SAPONI IN FOGNA SENZA DEPURATORI - La lavanderia aveva in funzione continua ben 4 lavatrici industriali con una capacità di 47 chili di bucato in contemporanea, scaricando una notevole quantità di saponi e inquinanti nelle pubbliche fognature, senza alcun impianto di depurazione.

STIRERIA NON AUTORIZZATA - L'attività, comprensiva di una stireria non autorizzata, emetteva vapori malsani e cattivi odori all'interno degli stessi locali, che poi invadevano tutto il condominio sovrastante. Per convogliare gli scarichi veniva impiegato un tubo in PVC che, mediante dei raccordi, scaricava tutti liquidi nel WC di un bagno. Gli agenti hanno accertato inoltre un impianto elettrico fuori norma, con cavi fissati su pareti piene di umidità e fili scoperti.

DENUNCIATO PER REATI AMBIENTALI - Il responsabile è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per reati ambientali, l'attività è stata posta sotto sequestro e si è proceduto alle necessarie prescrizioni, obbligando il titolare di fornirsi di tutte le autorizzazioni necessarie. Applicata anche una sanzione di 3000 Euro.